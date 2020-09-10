Лунин показал свои лучшие сейвы на тренировках “Реала”

Андрей Лунин похвастался красивыми моментами с тренировок “Реала”.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин показал фанатам лучшие сейвы, сделанные им на тренировках мадридского клуба.

"На работе", – подписал футболист короткое видео, опубликованное на своей странице в Instagram.

Напомним, что украинский вратарь переехал в Мадрид летом 2018 года из луганской "Зари". В первые два года он скитался по арендам, успев поиграть за "Леганес", "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо". Лунин помог последним спастись от вылета из второго по силе испанского дивизиона и стал одним из лучших игроков команды.

По итогам сезона 2019/20 "Реал" не стал продлевать контракт с сыном своего главного тренера Люка Зиданом и решил сделать ставку на украинца как на второго голкипера клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как относится к Лунину.

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По материалам: www.obozrevatel.com