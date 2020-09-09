Укушенный пчелой Роналду сделал дубль и установил рекорд Европы

Криштиану Роналду.

Форвард сборной Португалии Криштину Роналду забил свой 100-й и 101-й голы за национальную команду, став первым европейцем, которому покорилась эта отметка.

На 72-й минуте игры 2-го тура Лиги наций против Швеции, нападающий "Ювентуса" ювелирно выполнил дальний штрафной удар. На 72-й минуте Криштиану оформил дубль. Встреча завершилась со счетом 2:0.

У ближайшего преследователя Ференца Пушкаша 84 мяча. Кроме того, у Криштиану 165 матчей за Португалию. До европейского рекорда – 11 игр, до мирового – 19.

Рекорд Роналду Twitter Лиги наций

Чтобы побить мировой рекорд и обойти нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей), Роналду осталось забить за Португалию 9 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду пропускал предыдущую встречу против Хорватии из-за серьезной инфекции, которая была вызвана укусом пчелы.

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По материалам: www.obozrevatel.com