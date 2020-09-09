Укушенный пчелой Роналду сделал дубль и установил рекорд Европы

1 час ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Укушенный пчелой Роналду сделал дубль и установил рекорд Европы

Криштиану Роналду.

Форвард сборной Португалии Криштину Роналду забил свой 100-й и 101-й голы за национальную команду, став первым европейцем, которому покорилась эта отметка.

На 72-й минуте игры 2-го тура Лиги наций против Швеции, нападающий "Ювентуса" ювелирно выполнил дальний штрафной удар. На 72-й минуте Криштиану оформил дубль. Встреча завершилась со счетом 2:0.

У ближайшего преследователя Ференца Пушкаша 84 мяча. Кроме того, у Криштиану 165 матчей за Португалию. До европейского рекорда – 11 игр, до мирового – 19.

Укушенный пчелой Роналду сделал дубль и установил рекорд Европы

Рекорд Роналду Twitter Лиги наций

Чтобы побить мировой рекорд и обойти нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей), Роналду осталось забить за Португалию 9 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду пропускал предыдущую встречу против Хорватии из-за серьезной инфекции, которая была вызвана укусом пчелы.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Укушенный пчелой Роналду сделал дубль и установил рекорд Европы

1 час ago

Непобедимый украинский боксер вышел в ринг против Микки Рурка. Видео

5 часов ago

Ломаченко официально получил новый бой

6 часов ago

Мбаппе заразился COVID-19 и пришел на тренировку сборной Франции

6 часов ago

Майк Тайсон включил Ломаченко в список любимых боксеров современности

8 часов ago