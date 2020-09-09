Тренер, посоветовавший Яремчуку искать новый клуб: месть – оружие идиота

3 часа ago
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Тренер, посоветовавший Яремчуку искать новый клуб: месть – оружие идиота

Роман Яремчук помирился с тренером “Гента”.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук пообщался с тренером команды Ласло Белени, который ранее посоветовал нашему соотечественнику искать новый клуб.

Напомним, что украинец раскритиковал игру команды под руководством румынского специалиста после матча бельгийского чемпионата против "Мехелена" (1:0 в пользу "Гента"). Это привело к конфликту с наставником.

Как сообщает издание HLN, после возвращения из сборной Украины Яремчук поговорил с руководством клуба, а затем помирился с Белени, который заявил, что оставить нашего соотечественника вне заявки на следующий поединок "Гента" против "Эйпена" является глупостью.

"Конечно, Яремчук может сыграть в матче с "Эйпеном". Месть – оружие идиота. А я себя глупым не считаю", – сказал румынский тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яремчук сделал дубль в предсезонном поединке за "Гент" против команды из высшего французского дивизиона.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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Тренер, посоветовавший Яремчуку искать новый клуб: месть – оружие идиота

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