Один из лидеров “Динамо” может перейти в “Милан”: названо условие

4 часа ago
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Один из лидеров "Динамо" может перейти в "Милан": названо условие

“Милан” всерьез заинтересовался Виталием Миколенко после встречи с его представителями.

Представители левого защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко Стефано Антонелли и Фабио Паризи провели переговоры с руководством "Милана".

Как сообщает издание MilanNews, несмотря на серьезный интерес со стороны "россонери" ("красно-черные" – Ред.), обязательным условием для перехода украинского футболиста в итальянский гранд является продажа Диего Лаксальта, который выступает на той же позиции, что и Миколенко.

Украинский футболист является одним из ключевых игроков "Динамо". В сезоне 2019/20 он принял участие в 36 матчах киевлян во всех турнирах, забив четыре гола и отдав семь результативных передач. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 13 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в услугах Миколенко также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

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По материалам: www.obozrevatel.com

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