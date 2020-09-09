Луческу определился с балластом в “Динамо”: спортивные итоги 8 сентября
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился с игроками, на которых он не рассчитывает, а украинские прыгуньи заняли все пьедестал турнира в Германии.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 8 сентября.
Кроме того, боксер Тарас Шелестюк вышел в ринг против легендарного Микки Рурка. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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По материалам: www.obozrevatel.com
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