Луческу определился с балластом в “Динамо”: спортивные итоги 8 сентября

5 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Луческу определился с балластом в "Динамо": спортивные итоги 8 сентября

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился с игроками, на которых он не рассчитывает, а украинские прыгуньи заняли все пьедестал турнира в Германии.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 8 сентября.

Кроме того, боксер Тарас Шелестюк вышел в ринг против легендарного Микки Рурка. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Луческу определился с игроками, которые не нужны "Динамо"

Непобедимый украинский боксер вышел в ринг против Микки Рурка. Видео

Виталий Кличко нокаутировал соперника в Москве и закончил карьеру чемпионом мира: как это было

Украинки заняли весь пьедестал на престижном турнире в Германии

Ломаченко официально получил новый бой

Двух футболистов выгнали из сборной Англии за приглашение моделей в отель

Украинская чемпионка согласилась раздеться в эротической фотосессии

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Динамо” дозаявило двух игроков на матчи УПЛ

12 минут ago

Луческу принял важное решение из-за ультрас “Динамо” – СМИ

1 час ago

Блохин обыграл полкоманды и забил легендарный гол “Баварии”: как это было

2 часа ago

Стало известно, от чего зависит будущее “нового Шевченко” в “Динамо”

4 часа ago

Луческу определился с балластом в “Динамо”: спортивные итоги 8 сентября

5 часов ago