“Динамо” дозаявило двух игроков на матчи УПЛ

“Динамо” дозаявило Ахмеда Алибекова и Романа Вантуха на УПЛ. ФК “Динамо” Киев

Киевское "Динамо" дозаявило двух молодых футболистов на матчи украинской Премьер-лиги 2020/21.

В среду, 9 сентября, в список "А" были добавлены 22-летние опорный полузащитник Ахмед Алибеков и левый защитник Роман Вантух.

Ахмед Алибеков УПЛ

Роман Вантух УПЛ

В сезоне 2019/20 Алибеков выступал за "Слован" из Либереца на правах аренды и помог команде выйти в финал Кубка Чехии, забив красивейший гол со штрафного в полуфинале турнира.

Что касается, Вантуха, то он успел поиграть в аренде за донецкий "Олимпик", а затем защищал цвета "Александрии".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали имена футболистов, на которых не рассчитывает главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в сезоне 2020/21.

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По материалам: www.obozrevatel.com