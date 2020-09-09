“Динамо” дозаявило двух игроков на матчи УПЛ

12 минут ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

"Динамо" дозаявило двух игроков на матчи УПЛ

“Динамо” дозаявило Ахмеда Алибекова и Романа Вантуха на УПЛ. ФК “Динамо” Киев

Киевское "Динамо" дозаявило двух молодых футболистов на матчи украинской Премьер-лиги 2020/21.

В среду, 9 сентября, в список "А" были добавлены 22-летние опорный полузащитник Ахмед Алибеков и левый защитник Роман Вантух.

"Динамо" дозаявило двух игроков на матчи УПЛ

Ахмед Алибеков УПЛ

"Динамо" дозаявило двух игроков на матчи УПЛ

Роман Вантух УПЛ

В сезоне 2019/20 Алибеков выступал за "Слован" из Либереца на правах аренды и помог команде выйти в финал Кубка Чехии, забив красивейший гол со штрафного в полуфинале турнира.

Что касается, Вантуха, то он успел поиграть в аренде за донецкий "Олимпик", а затем защищал цвета "Александрии".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали имена футболистов, на которых не рассчитывает главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в сезоне 2020/21.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Динамо” дозаявило двух игроков на матчи УПЛ

12 минут ago

Луческу принял важное решение из-за ультрас “Динамо” – СМИ

1 час ago

Блохин обыграл полкоманды и забил легендарный гол “Баварии”: как это было

2 часа ago

Стало известно, от чего зависит будущее “нового Шевченко” в “Динамо”

4 часа ago

Луческу определился с балластом в “Динамо”: спортивные итоги 8 сентября

5 часов ago