Четыре защитника не помеха: как “Динамо” в Мюнхене обыграло “Баварию” в Суперкубке-75

“Динамо” выиграло первый матч за трофей. “Динамо” Киев от Шурика

Стартовали киевские динамовцы в еврокубковых турнирах в сентябре 1965 года в Кубке Кубков двумя матчами с "Колрейном" из Северной Ирландии – 6:1 в Колрейне и 4:0 в Киеве. С тех пор не одну сотню матчей на международной арене провели 13-кратные чемпионы СССР и 15-кратные чемпионы Украины. А это Кубок обладателей Кубков, Кубок чемпионов, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, Лига Европы.

Два из них, о которых OBOZREVATEL расскажет в очередной раз, особые. Их результатами болельщики "Динамо" гордятся, и еще долго будут гордиться и помнить. Ведь они действительно незабываемые. В двух раундах сражения за Суперкубок Европы команда Валерия Лобановского в ранге обладателя Кубка Кубков, дважды победила мюнхенскую "Баварию", многократного обладателя Кубка чемпионов и базовую команду сборной ФРГ, в которой играли Майер, Шварценбек, Беккенбауэр, Руммениге, Мюллер…

OBOZREVATEL расскажет об этих двух матчах памятного 1975 года. Уверен, это будет интересно поклонникам "бело-синих" нынешнего поколения, которым не посчастливилось увидеть эти игры вживую.

Первый матч в Мюнхене ровно 45 лет назад, 9 сентября 1975-го, на поле "Олимпиаштадиона", трибуны которого вмещают 80 тысяч зрителей, смотрели всего 32 тысячи болельщиков. Организаторы матча резко взвинтили цены на билеты – и прогадали. Дорогие пропуски остались в кассах, но те, кто смотрел игру с трибун, покидали стадион в испорченном настроении. Повод для этого был.

* * *

Первый опасный момент киевляне создали лишь в середине первого тайма. Стремительный фланговый прорыв Олега Блохина едва не завершился взятием ворот. Он навесил на дальнюю штангу, Майер неосмотрительно покинул ворота, и опередивший его Буряк послал мяч в дальний угол. Цобель устремился к мячу в тот момент, когда, казалось, догнать его невозможно. Но он все же каким-то чудом выбил мяч с ленточки, в сантиметрах от заветной черты.

Роковой для "Баварии" стала 67-я минута. Шедевр на зеленом газоне вновь продемонстрировал Блохин. Вот как это было.

Нападающий принял мяч еще до центральной линии поля, кинул его вперед и, сопровождаемый защитниками соперника, рванулся по флангу. Не доходя до угла штрафной площади, осмотрелся в поисках партнеров. Но они еще не успели выйти из обороны, и на половине поля "Баварии" Блохин не нашел никого из динамовцев. В этот момент на этой же половине поля, кроме вратаря Майера, было еще пять игроков обороны хозяев. Безвыходная, кажется, для форварда ситуация! Но Блохин, сместившись чуть к центру, смело пошел в борьбу. Показав незаурядное мастерство обводки, он обыграл сначала двух защитников, затем тут же третьего и, пока не успел в борьбу вступить четвертый защитник, форвард с ходу, без раздумий нанес редкий по точности удар в дальний угол – 1:0.

Вот что говорил о своем слаломном прорыве сам автор шедевра: "Их четверо против одного, и они уверены, что легко меня остановят. В то же время каждый в какой-то мере надеется на соседа. Это облегчает мою задачу… Вперед! Делаю обманные движения туловищем вправо и влево, при этом перебрасываю мяч с ноги на ногу – так удается обвести Шварценбека и еще одного защитника. Наперерез бросается третий. С одним уже легче, тем более, что Шварценбек, мой основной опекун, упал на колено, значит, отстает… А четвертый – далеко. Еще шаг, и я решаюсь пробить. Майер, как мне казалось, так был уверен в своих защитниках, что не успел подготовиться к "встрече". Двигаюсь к ближнему углу, вижу, и вратарь туда смещается. Когда он рванулся ко мне, я пробил в открытый угол ворот".

А вот как вспоминает этот момент Леонид Буряк: "Когда Олег получил мяч от Конькова, я находился неподалеку. Я подумал, что Олег не пойдет вперед, потому что все мы остались на своей половине поля. Логичнее было отбросить мяч назад. Однако Олег решил иначе и начал свой рейд. "Держись, Олежа!" – подумал я. И тут же я побежал ему на подмогу и… не догнал. Трое защитников "Баварии" были уже позади него. Увидел удар и Майера, в отчаянии схватившегося за голову. Гол! От свалившихся на меня чувств я не знал, что делать… Не веря в такое счастье, я даже глаза закрыл!"

* * *

Игроки "Баварии" в нокдауне. Все их попытки испортить настроение Рудакову не увенчались успехом. Надежно действовали наши защитники и не позволили ничего серьезного создать у своих ворот.

Победа "Динамо" стала неожиданностью для всех в ФРГ, в Европе, да и нас самих. Если честно, мало кто ожидал такого результата в Мюнхене.

Диттмар Крамер: "Динамо" – одна из лучших клубных команд мира, а гол Блохина великолепен".

Валерий Лобановский: "Все футболисты провели матч сильно. Поэтому выделять никого не хочу. Тактическое задание было выполнено: мы сдержали наступление хозяев поля".

Münchner Nachrichten: "Киевляне могут пользоваться любой тактикой, потому что их форвард Блохин способен в одиночку решить исход матча. Оказывается, четыре защитника для него не помеха. Оборона же киевлян превосходно сдерживала атаки как минимум семерых игроков мюнхенского клуба".

Вот в каком составе провели победный мюнхенский матч киевские динамовцы: Рудаков, Коньков, Фоменко, Зуев, Решко, Дамин, Трошкин, Колотов, Буряк, Слободян, Блохин.

Болельщики "Динамо" и "Баварии" с нетерпением и тревогой ожидали повторной встречи соперников, теперь уже в Киеве. Где же будет зимовать Суперкубок Европы – 15-килограммовая чаша из золота и серебра?

Ответ весь футбольный мир узнал 6 октября. Об этом поединке – во второй части этого материала.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

По материалам: www.obozrevatel.com