Поражения соперников Украины на Евро-2020: результаты Лиги наций 7 сентября
Италия обыграла Нидерланды.
Сборная Италии добыла выездную победу над командой Нидерландов в центральном матче второго тура группы 1 Дивизиона А Лиги наций.
Команда Роберто Манчини взяла три очка в игре с одним из соперников украинцев на Евро-2020 благодаря голу полузащитника "Интера" Николо Бареллы в компенсированное к первому тайму время.
Футболист "нерадзурри" воспользовался навесом на линию вратарской и красивым ударом отправил мяч в сетку. Благодаря этому успеху итальянцы вышли на первое место в группе.
Нидерланды – Италия 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 45 Барелла.
Из других результатов дня стоит выделить поражение еще одного оппонента украинцев на еврофоруме австрийцев. Подопечные Франко Фоды уступили дома Румынии
Вашему вниманию все результаты игрового дня.
Австрия – Румыния 2:3 (1:1, 1:2)
Голы: 0:1 – 3 Алибек, 1:1 – 17 Баумгартнер, 1:2 – 51 Григоре, 1:3 – 69 Максим, 2:3 – 80 Онисиво.
Босния и Герцеговина – Польша 1:2 (1:1, 0:1)
Голы: 1:0 – 24, пенальти Хайрадинович, 1:1 – 45 Глик, 1:2 – 67 Гросицки.
Казахстан – Беларусь 1:2 (0:0, 1:2)
Голы: 0:1 – 53 Бордачев, 1:1 – 62 Аймбетов, 1:2 – 86 Лисакович.
Чехия – Шотландия 1:2 (1:1, 0:1)
Голы: 1:0 – 11 Пешек, 1:1 – 27 Дайкс, 1:2 – 52, пенальти Кристи.
Албания – Литва 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 50 Казлаускас.
Израиль – Словакия 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: 0:1 – 14 Дюриш, 1:1 – 90 Эльмкис.
Северная Ирландия – Норвегия 1:5 (1:3, 0:2)
Голы: 0:1 – 2 Эльюнусси, 1:1 – 6 Макнейр, 1:2 – 7 Холанд, 1:3 – 19 Серлот, 1:4 – 47 Серлот, 1:5 – 58 Холанд.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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