Луческу определился с игроками, которые не нужны “Динамо”

Луческу не рассчитывает на Гармаша.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не рассчитывает на украинца Дениса Гармаша и бразильца Клейтона, который в последнее время находился в команде на просмотре.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, румынский специалист не собирается заявлять их на матчи украинской Премьер-лиги. Оба футболиста принимали участие в тренировках столичного клуба во время паузы на поединки сборных.

Гармаш будет продан, как только "Динамо" получит по нему предложение, однако потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата украинского полузащитника.

Что касается Клейтона, то он получил травму из-за неудобных бутс, которые ему выдали вместо потерянных на базе команды. Бразилец натер ногу и пропустил часть тренировочного процесса. Из-за этого Клейтон находится не в лучших кондициях.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" начнет реконструкцию загородной тренировочной базы по требованию Мирчи Луческу.

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По материалам: www.obozrevatel.com