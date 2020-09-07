Сборная Украины разгромно проиграла Испании в Лиге наций

Испания нокаутировала Украину.

Сборная Украины по футболу во втором туре Лиги наций группы 4 дивизиона А разгромно уступила команде Испании.

Поединок в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано" завершился со счетом 4:0.

Матч начался для наших футболистов кошмарно. Уже на 2-й минуте Кривцов зацепил Фати в своей штрафной и Бенуа Бастьен указал на 11-метровую отметку. Пятов угадал направление удара Рамоса, но спасти команду от гола не смог – 1:0.

НА 5- минуте Ярмоленко не разобрался с Тымчиком в своей зоне и точная диагональ на левый фланг едва не привела к голу. Удар Регилона прошел в миллиметрах от штанги.

Украина, как и в матче со Швейцарией, отдала инициативу сопернику, сделав ставку на контратаки, но за полтайма ничего острого подопечные Шевченко создать не смогли.

Вместо этого нападение хозяев действовало вольготно, несколько раз потревожив Пятова опасными ударами.

Едва мяч попадал к нашим футболистам, Испания включала цепкий высокий прессинг, отбирая круглого. Украинцы выглядели немного потерянными и создавалось впечатление, что они не знают, как играть с оппонентом.

Фати переигрывал Тымчика на фланге, легко открываясь и создавая себе пространство между линиями, куда часто шел длинный пас из центра поля.

На 26-й минуте только самоотверженная игра Матвиенко спасла "сине-желтых" от верного гола. Второй гол назревал, опасные моменты у ворот Пятова возникали один за другим и на 29-й минуте Серхио Рамос ударом головой сделал счет 2:0.

Через три минуты поперечная ошибка Зинченко привела к третьему пропущенному мячу. Отличился все тот же Фати.

В концовке тайма футболисты из Испании просто издевались, демонстрируя процентное владение мячом: 65/35.

После перерыва рисунок встречи не изменился. Фурия Роха по прежнему доминировала на поле, на 62-й минуте забила 4-й гол, однако рефери его отменил из-за офсайда.

Во втором тайме "сине-желтые" так и не смогли показать абсолютно ничего конструктивного, за 8 минут до конца основного времени пропустив в четвертый раз.

В 3-м туре Украина дома сыграет 10 октября с Германией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 3 сентября, сборная Украины в 1-м туре обыграла соперников из Швейцарии, а команда Испании ушла от поражения в поединке против Германии.

Решающий гол у украинцев в середине второго тайма забил Александр Зинченко. На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко оценил игру команды.

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По материалам: www.obozrevatel.com