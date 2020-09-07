Сборная Чехии экстренно вызвала 22 дебютантов на матч Лиги наций
Чехия вызвала 22 новых футболистов на матч Лиги наций против Шотландии.
Сборная Чехии огласила новый список игроков на матч Лиги наций против Шотландии, который запланирован на понедельник, 7 сентября.
Поединок второго тура ЛН против британской сборной оказался под угрозой срыва из-за того, что двое чешских футболистов контактировали с больным коронавирусом работником команды. После этого все ее члены оказались на карантине, а Чехии пришлось искать других игроков, чтобы провести матч против Шотландии.
Как сообщает издание BBC, 24 футболиста вошли в новую заявку сборной на поединок против британцев. Только у двоих из них есть опыт выступлений за национальную команду. На счету 30-летнего нападающего Станислава Тецла на счету пять матчей за Чехию, а 36-летний Роман Губник сыграл в 29 поединках.
Отметим, что в первом туре Лиги наций чехи разобрались со словаками (3:1), а шотландцы поделили очки со сборной Израиля (1:1).
Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре ЛН Украина с разгромным счетом проиграла Испании, опустившись на второе место в группе 4 дивизиона А. Игру нашей сборной прокомментировал ее тренер Андрей Шевченко и оценил экс-футболист Вячеслав Шевчук.
Самые красивые девушки у нас в Instagram!
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ