Роналду заставили надеть маску во время матча Лиги наций: видеофакт

Криштиану Роналду пропустил матч с Хорватией.

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду получил замечание от стюарда за нарушение масочного режима во время матча Лиги наций с Хорватией.

Форвард "Ювентуса" не попал в заявку на игру и решил поддержать партнеров с трибун. Криштиану вальяжно расположился на своем месте, забыв надеть маску, чего требует медицинский протокол проведения матчей в период пандемии коронавируса.

Нарушение со стороны португальца заметила одна из работниц стадиона, которая подошла к футболисту и попросила его надеть защитное средство, что Роналду тут же сделал.

Olha a responsabilidade, Robozão! Cristiano Ronaldo, que está na arquibancada, levou essa chamada aí por estar sem máscara. Todo mundo tem que usar para se proteger, não tem jeito! #NationsLeagueNoEI

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Portugal x Croácia é na TNT, no YouTube (https://t.co/6l1lXPRpGt) e no @EIPlus pic.twitter.com/nqpLl01nh6

— Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) September 5, 2020

Отметим, что сам матч завершился домашней победой Португалии – 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Чехии угодила в сложную ситуацию накануне матча Лиги наций с Шотландией, когда несколько членов команды сдали положительные тесты на COVID-19. В итоге все футболисты были вынуждены покинуть расположение команды, а тренерский штаб вызвал на игру сразу 22 дебютантов.

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По материалам: www.obozrevatel.com