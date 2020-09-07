“Манчестер Юнайтед” заинтересовался игроком “Динамо” – СМИ

1 час ago
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"Манчестер Юнайтед" заинтересовался игроком "Динамо" – СМИ

Виталий Миколенко произвел хорошее впечатление на скаутов “Манчестер Юнайтед”.

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Динамо" Виталию Миколенко.

Как сообщает издание Manchester Evening News, украинец, который провел восемь поединков за национальную сборную и является одним из лидеров киевлян, произвел хорошее впечатление на скаутов английского гранда. Другим претендентом на место нового левого защитника "Манчестер Юнайтед" считается испанец Серхио Регилон, который принадлежит "Реалу", но весь прошлый сезон провел в "Севилье" и помог ей выиграть Лигу Европы.

В сезоне 2019/20 Миколенко принял участие в 36 матчах за "Динамо" во всех турнирах, забив четыре гола и отдав семь результативных передач. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 13 миллионов евро, а контракт с киевским клубом действует до лета 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, "Динамо" ведет переговоры о переходе нападающего Владислава Супряги в итальянскую "Болонью".

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По материалам: www.obozrevatel.com

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