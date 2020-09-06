В сборной Украины объяснили исключение Степаненко из состава

Тарас Степаненко.

Евгений Макаренко заменил Тараса Степаненко в заявке сборной Украины на матч в четвертой группе дивизиона А Лиги наций против Испании из-за повреждения колена у футболиста "оранжево-черных", сообщает FootballHub со ссылкой на пресс-атташе национальной команды Александра Глывинского.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31-летнего ключевого игрока "Шахтера", который провел за национальную команду 57 матчей, в последний момент заменил 29-летний динамовец.

Напомним, что поединок Испания – Украина начнется 6 сентября в 21:45. Был опубликован список телеканалов, которые покажут игру в прямом эфире.

Ранее Малиновский резко высказался в адрес работников испанского аэропорта. Наш футболист отметил, что после их поступка у команды будет дополнительный стимул на поле.

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По материалам: www.obozrevatel.com