В клубе УПЛ, где тренировалась сборная Украины, вспышка коронавируса, – журналист

1 час ago
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В клубе УПЛ, где тренировалась сборная Украины, вспышка коронавируса, – журналист

В “Рухе” обнаружен коронавирус.

В клубе-новичке Премьер-лиги Украины ФК "Рух" зафиксирована вспышка COVID-19, сообщил у себя в Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Третьего сентября сборная Украины провела тренировку на базе команды.

"Коронавирус все больше поглощает Львов. Снова задело футбол. В лагере "Руха" – вспышка инфекции. Целая группа футболистов отправляется на самоизоляцию. Матчи ближайших туров – под вопросом", – написал Бурбас.

В клубе УПЛ, где тренировалась сборная Украины, вспышка коронавируса, – журналист

В "Рухе" зафиксирован коронавирус Twitter Игоря Бурбаса

Отметим, что это повторное инфицирование в клубе. 20 июня по результатам проведенного ПЦР-тестирование у двух защитников, полузащитника и одного работника "Руха" обнаружили COVID-19.

Напомним, что в воскресенье, 6 сентября, состоится поединок Испания – Украина. Начало в 21:45. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут игру в прямом эфире.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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