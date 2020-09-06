Шевченко сказал, как относится к Лунину

3 часа ago
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Шевченко сказал, как относится к Лунину

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии матча 2-го тура Лиги наций с Испанией дал небольшое интервью местным СМИ, в котором упомянул и голкипера Андрея Лунина, играющего в Ла Лиге.

Андрей Николаевич признался, что Андрей готов играть как за мадридский "Реал", так и за национальную команду.

"У него большой потенциал, поэтому он вернулся в Мадрид. Я думаю, что он готов к этому вызову, как в своей команде, так и в сборной. Он сыграл с нами пару игр и показал свой уровень. У него есть потенциал. Я очень доверяю ему", – сказал Шевченко в интервью Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Испания – Украина начнется 6 сентября в 21:45. Был опубликован список телеканалов, которые покажут игру в прямом эфире.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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