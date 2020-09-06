Разгром от Португалии: результаты Лиги наций 5 сентября

Португалия – Хорватия.

В субботу, 5 сентября, в Европе состоялись очередные поединки нового сезона Лиги наций УЕФА. 18 футбольных сборных Старого света провели свои матчи 1-го тура

Центральной встречей дня стала игра в Порту, где действующие победители турнира португальцы на стадионе "Драгау" легко расправились с командой Хорватии, отгрузив "клетчатым" четыре гола. Мяч престижа подопечные Златко Далича забили лишь на 91-й минуте.

Во встрече не принимал участие Криштиану Роналду, с которым случилась необычная неприятность.

Среди остальных результатов стоит отметить минимальный успех Франции в игре со Швецией и уверенную гостевую победу Бельгии над Данией.

Лига наций. 1-й тур. Результаты 5 сентября

Португалия – Хорватия 4:1 (1:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 41 Жоау Канселу, 2:0 – 58 Диогу Жота, 3:0 – 70 Жоау Феликс, 3:1 – 90 Петкович, 4:1 – 90 Андре Силва.

Португалия – Антони Лопеш, Пепе, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва (Тринкау, 78), Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Данилу Перейра, Жоау Феликс (Андре Силва, 88), Моутинью (Сержиу Оливейра, 82), Геррейру.

Хорватия – Ливакович, Едвай, Вида, Ловрен, Баришич, Брекало (Перишич, 61), Ковачич, Влашич, Пашалич (Брозович, 61), Крамарич (Петкович, 74), Ребич.

Предупреждения: Едвай (60), Баришич (70).

Швеция – Франция 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 41 Мбаппе.

Швеция – Ольсен, Линделеф, Янссон, Люстиг, Бенгтссон (Сема, 88), Ларссон (Кулусевски, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг, Квайсон (Гвидетти, 77), Берг.

Франция – Льорис, Динь, Кимпембе, Варан, Дюбуа (Менди, 88), Рабьо, Канте, Упамекано, Жиру (Нзонзи, 90), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.

Предупреждения: Упамекано (2), Линделеф (90).

Дания – Бельгия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 9 Денайер, 0:2 – 76 Мертенс.

Дания – Шмейхель, Васс (Йоргенсен, 84), Кристенсен, Кьер, Сков, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен, Дольберг (Корнелиус, 83), Брэйтуэйт (Мэле, 72).

Бельгия – Миньоле, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Кастань, Карраско (Прат, 57), Витцель, Тилеманс (Доку, 88), Азар, Мертенс (Троссард, 80), Лукаку.

Предупреждения: Хейбьерг (3), Тилеманс (20), Сков (26).

Гибралтар – Сан-Марино 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 42 Торилла.

Гибралтар – Кулинг, Бритто, Чиполина, Муэли, Уайзмэн, Уокер, Торилла (Сарджент, 81), Оливеро, Эннесли (Ронан, 84), Эрнандес, Кассиаро (Хассан, 78).

Сан-Марино – Бенедеттини, Росси (Хирш, 78), Симончини, Бролли, Палацци, Дзондзини (Чеккароли, 65), Баттистини (Д`Аддарио, 46), Муларони, Голинуччи, Нанни, Берарди.

Предупреждения: Нанни (15), Симончини (64), Уокер (90).

Северная Македония – Армения 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 5, пенальти Алиоски, 2:0 – 38, пенальти Несторовски, 2:1 – 90, пенальти Барсегян.

Северная Македония – Шишковски, Велкоски, Муслиу, Ристевски (Спировски, 71), Ристовски, Барди, Адеми, Николов (Трайковски, 75), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Пандев, 62).

Армения – Юрченко, Амбарцумян, Григорян (Бабаян, 46), Ароян, Оганесян, Ангуло, Корян, Байрамян (Барсегян, 46), Чалишир, Карапетян (Бриаско, 76), Григорян.

Предупреждения: Ароян (3), Амбарцумян (37), Муслиу (58), Алиоски (71), Оганесян (83).

Азербайджан – Люксембург 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 43 Шейдаев, 1:1 – 48, автогол Кривоцюк, 1:2 – 72, пенальти Родригеш.

Азербайджан – Балаев, Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гусейнов, Гараев, Халилзаде (Абдуллаев, 77), Джамалов, Алескеров (Нагиев, 67), Шейдаев (Дадашов, 58), Эмрели.

Люксембург – Морис, Карлсон, Селимович, Янс, Жерсон, Тилль (Скендерович, 90), Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Синани, 58), Родригеш, Девилль (Бенси, 52).

Предупреждения: Халилзаде (63), Нагиев (71), Гараев (90).

Удаление: Эмрели (25).

Исландия – Англия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90, пенальти Стерлинг.

Исландия – Халльдоурссон, Херманнссон, Арнасон, Магнуссон, Ингасон, Бьярнасон, Траустасон (Хадльвредссон, 76), Торстейнссон (Сигурдссон, 66), Паульссон, Гудмундссон, Бедварссон (Фридьонссон, 90).

Англия – Пикфорд, Гомес, Триппьер, Уокер, Дайер, Санчо (Александер-Арнолд, 73), Райс, Фоден (Ингз, 68), Уорд-Проуз, Стерлинг, Кейн (Гринвуд, 78).

Предупреждения: Уокер (33), Ингасон (42), Гомес (90).

Удаления: Уокер (70), Ингасон (89).

Эстония – Грузия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 32 Качарава.

Эстония – Хейн, Метс, Тенисте, Тамм, Васильев (Айнсалу, 86), Оямаа, Крейда, Тунев (Лийвак, 71), Зенев (Аньер, 71), Кяйт, Ярвелайд.

Грузия – Лория, Хочолава, Кверквелия, Какабадзе, Кварацхелия (Абурджания, 90), Джигаури, Чакветадзе (Квилитая, 78), Квеквескири, Окриашвили, Канкава, Качарава (Лобжанидзе, 68).

Предупреждения: Зенев (28), Метс (51), Качарава (52), Оямаа (53), Канкава (90).

Кипр – Черногория 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 60 Йоветич, 0:2 – 73 Йоветич.

Кипр – Кирьякидис, Кусулос, Уилер, Лайфис, Илия (Сотириу, 79), Ционис (Авраам, 85), Питтас, Антониу, Кастанос, Каро, Христофи (Лоизу, 64).

Черногория – Миятович, Савич, Распопович, Вуячич, Марушич, Бакич, Больевич, Хакшабанович, Вукчевич (Шчекич, 75), Косович (Исламович, 57), Бечирай (Йоветич, 46).Предупреждения: Бакич (33), Антониу (53), Савич (54), Больевич (55), Илия (65), Сотириу (87), Шчекич (90).

Лига А

Лига B

Лига C

Лига D

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне итальянцы сенсационно сыграли вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной. При этом подопечные Роберто Манчини едва не проиграли, пропустив первыми.

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По материалам: www.obozrevatel.com