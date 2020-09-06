Футболист сборной Украины забил дебютный гол, вернувшись в “Динамо”

Артем Кравец забил в матче против “Колоса”.

Артем Кравец принес победу киевскому "Динамо" в товарищеском матче против "Колоса" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области.

31-летний нападающий вышел на замену во втором тайме и спустя 3 минуты отметился точным ударом. "Колос" пропустил контратаку, Артем вышел один на один и уверенно переиграл голкипера.

"Динамо" – "Колос" – 1:0

Гол: Кравец (49)

"Динамо": Бойко (Нещерет, 61), Вантух, Бурда (Шабанов, 35), Попов (Алибеков, 61), Миколенко (Вивчаренко, 78), Шепелев, Буяльский (Клейтон, 71), Андриевский (Гармаш, 46), де Пена (Русин, 46), Вербич (Дуэлунд, 68), Соль (Кравец, 46)

"Колос": Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев

Запасные: Нещерет, Моргун, Шабанов, Вивчаренко, Алибеков, Гармаш, Клейтон, Дуэлунд, Кравец, Русин

Отметим, что этот гол стал для футболиста сборной Украины первым после возвращения в столичный клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа Артем подписал контракт с "Динамо" на два года с возможностью продления.

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По материалам: www.obozrevatel.com