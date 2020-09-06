Футболист “Динамо” получил серьезную травму и вылетел на полгода. Видео

Никита Бурда получил травму.

Защитник "Динамо" Никита Бурда получил серьезную травму в товарищеском матче против "Колоса". На 46-й минуте 25-летний футболист упал и не смог самостоятельно покинуть поле. Его вынесли на руках одноклубники.

После возвращения в Киев и оперативного обследования повреждения главный врач первой команды Андрей Шморгун сообщил клубному сайту неутешительный диагноз: разрыв ахиллова сухожилия.

Футболисту потребуется оперативное вмешательство. Предварительный срок восстановления после такой травмы составляет шесть месяцев.

В прошлом сезоне чемпионата Украины в Премьер-лиги из-за различных травм Бурда принял участие лишь в 9 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре игрок перенес артроскопическую операцию в связи с повреждением коленного сустава.

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По материалам: www.obozrevatel.com