Футболист “Динамо” получил серьезную травму и вылетел на полгода. Видео

2 часа ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Футболист "Динамо" получил серьезную травму и вылетел на полгода. Видео

Никита Бурда получил травму.

Защитник "Динамо" Никита Бурда получил серьезную травму в товарищеском матче против "Колоса". На 46-й минуте 25-летний футболист упал и не смог самостоятельно покинуть поле. Его вынесли на руках одноклубники.

После возвращения в Киев и оперативного обследования повреждения главный врач первой команды Андрей Шморгун сообщил клубному сайту неутешительный диагноз: разрыв ахиллова сухожилия.

Футболисту потребуется оперативное вмешательство. Предварительный срок восстановления после такой травмы составляет шесть месяцев.

В прошлом сезоне чемпионата Украины в Премьер-лиги из-за различных травм Бурда принял участие лишь в 9 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре игрок перенес артроскопическую операцию в связи с повреждением коленного сустава.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Футболист “Динамо” получил серьезную травму и вылетел на полгода. Видео

2 часа ago

Разгром от Португалии: результаты Лиги наций 5 сентября

2 часа ago

Ребров – российскому СМИ: особо не смотрю матчи вашей сборной, у меня есть украинская

4 часа ago

Известный экс-футболист АПЛ получил пулю в живот

4 часа ago

Шевченко сказал, как сборной Украины играется при пандемии коронавируса

6 часов ago