У Криштиану Роналду обнаружена серьезная инфекция

1 час ago
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У Криштиану Роналду обнаружена серьезная инфекция

Криштиану Роналду.

У капитана сборной Португалии Криштиану Роналду диагностирована инфекция в пальце правой ноги. Он проходит лечение антибиотиками.

Как сообщается на сайте Футбольной федерации Португалии, лидер национальной команды пропустил тренировку утром 3 сентября, а днем ранее лишь работал в зале. Состояние Криша будут оценивать ежедневно.

В двух стартовых турах Лиги наций Португалия сыграет с Хорватией (5 сентября) и Швецией (8 сентября).

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Португалия выиграла прошлогодний розыгрыш турнира. Команда стала первой в истории победительницей Лиги наций.

Отметим, что накануне сборная Украины в 1-м туре Лиги наций обыграли соперников из Швейцарии. Решающий гол в середине второго тайма забил Александр Зинченко. На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко оценил игру команды.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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