Шевченко сказал, как сборной Украины играется при пандемии коронавируса

3 часа ago
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Шевченко сказал, как сборной Украины играется при пандемии коронавируса

Андрей Шевченко. liga.net

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в преддверии матча 2-го тура Лиги наций против Испании поделился ощущением от текущего "коронавирусного" сезона.

По словам наставника "сине-желтых", ситуация новая для всех

"Мы должны адаптироваться к этой ситуации. Я прекрасно понимаю, сейчас многое изменилось, но это не главное. Главное – то, что футбол продолжается, правительства стран идут нам навстречу, УЕФА делает все возможное, чтобы соревнования продолжались. Нам всем нужно найти выход, но важно не забывать, что главный приоритет – это здоровье людей", – цитирует Шевченко пресс-служба УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг сборная Украины в 1-м туре Лиги наций обыграла соперников из Швейцарии. Решающий гол в середине второго тайма забил Александр Зинченко. На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко оценил игру команды.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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