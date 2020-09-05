Клуб Милевского выгнал тренера за отказ поддержать Лукашенко

Хомутовский не побоялся показать свою гражданскую позицию.

Брестское "Динамо", за которое выступает экс-футболист сборной Украины Артем Милевский, расторгло контракт с тренером вратарей Василием Хомутовским.

13 августа Хомутовский обратился к представителям силовых структур страны и критиковал их за насилие. Он отметил, что некоторые силовики уже "взяли кровь на руки", и напомнил, что белорусы требуют проведения честных выборов.

"Василий Хомутовский, покидает команду. Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.Коллектив футбольного клуба "Динамо-Брест" благодарит Василия за высокий профессионализм и самоотдачу в работе. Успехов в дальнейшей карьере!" – говорится в официальном Instagram команды.

Поклонники клуба назвали такой поступок руководства позором.

"Больше нет желания ходить смотреть игры пролукашистского клуба", "О, позиция клуба ясна, поддерживайте дальше режим насилия и беззакония. Дальше нам не по пути. Отписка", "Поздравляю! "Динамо-Брест" успешно приземлилось на дно", "Позор!" – написали юзеры в комментариях.

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По материалам: www.obozrevatel.com