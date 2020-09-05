Известный экс-футболист АПЛ получил пулю в живот

43 минуты ago
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Известный экс-футболист АПЛ получил пулю в живот

Джермейн Джонсон слева.

Известный ямайский экс-футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) Джермейн Джонсон получил пулевые ранения у себя на родине, информирует Jamaicaobserver.

Сообщается, что инцидент произошел сразу после закрытия избирательных участков в рамках парламентских выборов в Кингстоне. Джермейн находился в компании двух человек, когда к ним подъехала машина, из которой началась стрельба.

Все трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В 40-летнего Джонсона попали три пули: две в спину и одна в живот.

Полиция утверждает, что перестрелка связана с продолжающимися в этом районе разборками между бандитскими группировками.

В активе Джонсона 12 матчей за "Болтон Уондерерс". В составе национальной команды он провел 73 игры. Также на его счету выступления за "Олдем Атлетик", "Брэдфорд Сити" и "Шеффилд Уэнсдей". Обладает титулом лучшего ассистента Кубка Футбольной лиги Англии сезона 2007-2008.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22-летний боксер из Сальвадора Алексис Навидад был застрелен напротив своего дома двумя членами бандитской группировки.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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