Где смотреть онлайн Венгрия – Россия: расписание трансляций Лиги наций

Поединок стартует в 18:55 по киевскому времени.

Сборная России по футболу в воскресенье, 6 сентября, проведет свой второй матч в Лиге наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова во 2-м туре Лиги B группы 3 отправятся в Венгрию.

Встреча в Будапеште на "Пушкаш Арене" начнется в 18:55 по киевскому времени и пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Увидеть поединок Венгрия – Россия можно будет в эфире "Первого канала" России и специализированного "Матч! Премьер", где показ игры будет сопровождаться аналитической студией. Кроме того, трансляция в записи в 00:45 будет доступна на канале "Матч ТВ".

Согласно регламенту турнира, команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября сборная России провела матч 1-го тура против Сербии. Поединок в Москве завершился со счетом 3:1.

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По материалам: www.obozrevatel.com