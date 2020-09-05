“Динамо” вернуло Михайличенко
Алексей Михайличенко стал спортивным директором “Динамо”. footboom.net
Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко вернулся в киевский клуб на должность спортивного директора команды.
Несмотря на отсутствие официальной презентации, фамилия 57-летнего Алексея Александровича появилась в списке менеджмента киевлян.
Михайличенко вернулся в "Динамо" на должность спортивного директора. Официальный сайт "Динамо" / скриншот
Напомним, что до того, как Михайличенко в 2019-м возглавил "Динамо", он с 2013 года работал в столичной команде именно спортивным директором.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Михайличенко
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По материалам: www.obozrevatel.com
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