“Динамо” вернуло Михайличенко

1 час ago
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"Динамо" вернуло Михайличенко

Алексей Михайличенко стал спортивным директором “Динамо”. footboom.net

Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко вернулся в киевский клуб на должность спортивного директора команды.

Несмотря на отсутствие официальной презентации, фамилия 57-летнего Алексея Александровича появилась в списке менеджмента киевлян.

"Динамо" вернуло Михайличенко

Михайличенко вернулся в "Динамо" на должность спортивного директора. Официальный сайт "Динамо" / скриншот

Напомним, что до того, как Михайличенко в 2019-м возглавил "Динамо", он с 2013 года работал в столичной команде именно спортивным директором.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Михайличенко

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По материалам: www.obozrevatel.com

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