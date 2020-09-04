Успех Украины и спасение Испании: результаты 1-го тура Лиги наций

Испания спасла ничью с Германией.

В четверг, 3 сентября, в Европе стартовал новый сезон Лиги наций УЕФА. 20 футбольных сборных Старого света провели свои поединки в 1-м туре.

Кроме встречи во Львове, где Украина добыла непростую победу над Швейцарией и матча в Берлине, в котором испанцы спасли ничью с немцами, прошло еще 8 встреч.

Лига наций УЕФА. Результаты 3 сентября

Латвия – Андорра 0:0 (0:0, 0:0)

Латвия – Штейнбор, Юрковскис, Черномордый, Дубра, Цыганик (Кигурс, 81), Эмсис, Икауниекс, Зюзин (Яунземс, 81), Гутковский, Федоров (Улдрикис, 46), Савальниекс.

Андорра – Гомес Морейра, Мартинес (Клементе, 84), Макс Льовера, Сан-Николас, Ребес, Рубио, Гарсия, Валес, Вьейра (Санчес, 75), Мартинес (Алаэс, 90), Пухоль.

Предупреждения: Ребес (11), Рубио (34), Валес (53), Сан-Николас (71), Пухоль (75).

Удаление: Гутковский (71).

Финляндия – Уэльс 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 80 Мур.

Финляндия – Градецки, Вяйсянен, Уронен, О`Шонесси, Ояла, Кауко (Йенсен, 71), Нисканен (Сойри, 86), Спарв (Лам, 76), Камара, Похьянпало, Пукки.

Уэльс – Хеннесси, Ампаду, Локьер, Дэвис, Робертс, Джеймс (Кабанго, 90), Моррелл, Уильямс (Уильямс, 60), Левитт, Бэйл (Уилсон, 46), Мур.

Предупреждения: Спарв (26), Моррелл (36), Пукки (47), Робертс (69), Вяйсянен (72), Уилсон (86), Мур (90).

Германия – Испания 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 51 Вернер, 1:1 – 90 Гайя.

Германия – Трапп, Зюле, Гозенс, Керер, Рюдигер, Гюндоган (Сердар, 74), Джан, Кроос, Дракслер, Сане (Гинтер, 63), Вернер (Кох, 90).

Испания – Де Хеа, Рамос, Карвахаль, Пау Торрес, Навас (Фати, 46), Бускетс (Мерино, 57), Тиаго Алькантара, Ферран Торрес, Фабиан Руис (Оскар Родригес, 80), Гайя, Родриго.

Словения – Греция 0:0 (0:0, 0:0)

Словения – Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Балковец, Бийол (Коутер, 78), Ветрих, Вучкич (Зайц, 61), Бохар, Реп (Живец, 52), Шпорар.

Греция – Баркас, Яннулис, Сварнас, Сиовас, Бакакис, Курбелис, Зека, Бакасетас, Манталос (Масурас, 87), Лимниос, Павлидис (Фунтас, 76).

Предупреждения: Блажич (72), Бакакис (77), Бийол (78), Зайц (89).

Фарерские о-ва – Мальта 3:2 (1:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 25 Ольсен, 1:1 – 37 Дегабриэле, 1:2 – 73 Аджиус, 2:2 – 87 Ольсен, 3:2 – 90 Ольсен.

Фарерские о-ва – Нильсен, Ватнсдаль, Давидсен, Наттестад, Даниэльсен, Ольсен, Ханссон, Бьярталуйд (Йоханнесен, 79), Ватнхамар, Ольсен (уй Сойлу, 65), Ольсен (Ольсен, 71).

Мальта – Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус, Гэмбин, Камензули, Нвоко, Гийомье (Теума, 79), Дегабриэле (Мбонг, 71), Пизани (Мускат, 85), Мбонг.

Предупреждения: Ватнхамар (51), Гийомье (68), Нвоко (86), Даниэльсен (90).

Болгария – Ирландия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 56 Краев, 1:1 – 90 Даффи.

Болгария – Георгиев, Попов, Занев (Галабов, 79), Димитров, Малинов, Неделев (Цветков, 83), Иванов, Краев, Костадинов, Недялков, Делев (Карагарен, 76).

Ирландия – Рэндолф, Стивенс, Даффи, Доэрти, Иган, Маккарти (Брэйди, 70), Хендрик, Хурихэйн, О`Дода (Робинсон, 74), Ида (Лонг, 77), Коннолли.

Предупреждение: Стивенс (22).

Молдова – Косово 1:1 (1:0, 0:1)

Голы:1:0 – 19 Николэеску, 1:1 – 71 Кололи.

Молдова – Кошелев, Армаш, Посмак, Мудрак, Рябчук, Раца (Марандич, 81), Карп (Епуряну, 71), Ионицэ, Каймаков (Кочук, 56), Николэеску, Плэтикэ.

Косово – Мурич, Войвода (Хадерджонай, 60), Ррахмани, Пакярада, Алити, Бериша, Рашица (Рашани, 75), Кололи, Крюэзю, Зенели, Шаля (Целина, 60).

Предупреждения: Шаля (32), Плэтикэ (39).

Турция – Венгрия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 80 Собослаи.

Турция – Чакыр, Демирал, Мюльдюр, Мераш, Айхан, Чалханоглу, Яндаш (Кахведжи, 58), Кылынч (Караман, 76), Сеюнджю, Кутуджу (Языджи, 46), Йылмаз.

Венгрия – Гулачи, Салаи, Фиола, Орбан, Ланг, Собослаи, Шигер (Шафер, 60), Холендер, Надь, Шаллаи (Кальмар, 82), Салаи (Николич, 71).

Предупреждения: Йылмаз (36), Шигер (45), Фиола (59), Ланг (75), Кахведжи (90).

Россия – Сербия 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 48, пенальти Дзюба, 2:0 – 69 Караваев, 2:1 – 78 Митрович, 3:1 – 81 Дзюба.

Россия – Шунин, Караваев, Фернандес, Семенов (Нойштедтер, 77), Жирков (Кузяев, 80), Ионов, Оздоев, Бакаев (Миранчук, 68), Зобнин, Джикия, Дзюба.

Сербия – Дмитрович, Павлович (Коларов, 65), Миленкович, Максимович, Максимович (Ляйич, 85), Костич, Лазович, Милинкович-Савич (Джуричич, 65), Гудель, Тадич, Митрович.

Предупреждения: Павлович (46), Максимович (57).

Лига D

Лига C

Лига B

Лига А

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com