Украина – Швейцария: обзор победного матча Лиги наций

Сборная Украины с победы стартовала в Лиге наций.

Сборная Украины в 1-м туре Лиги наций УЕФА добыла сложную домашнюю победу над гостями из Швейцарии.

Встреча перед пустыми трибунами "Арены Львов" завершилась со счетом 2:1.

Уже в дебюте встречи Ярмоленко открыл счет. Во втором тайме украинцы пропустили, но великолепный удар Зинченко принес нашей команде необходимые 3 очка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор игры.

Украина – Швейцария 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 14 Ярмоленко, 1:1 – 41 Сеферович, 2:1 – 68 Зинченко.

Украина – Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Коноплянка (Яремчук, 54), Степаненко, Ярмоленко, Мораес.

Швейцария – Зоммер, Мбабу, Родригес, Эльведи, Аканджи, Джака, Цубер (Штеффен, 46), Соу (Эбишер, 82), Варгас (Айети, 73), Сеферович, Эмболо.

Предупреждения: Эльведи (59), Штеффен (83), Тымчик (86).

Как сообщал OBOZREVATEL, конкуренты Украины по группе 4 Лиги А Испания и Германия расписали ничью. При этом спасительный гол был забит на 90-й минуте.

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По материалам: www.obozrevatel.com