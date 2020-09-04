Украина с победы стартовала в Лиге наций

Украина победила Швейцарию.

Сборная Украины по футболу в первом туре нового сезона Лиги наций УЕФА обыграла команду Швейцарии. Матч в Лиге А группы 4 прошел на "Арене Львов" и завершился со счетом 2:1.

Стартовые минуты прошли в атаках гостей. Украина с трудом выходила из-под прессинга, и никак не могла закрепиться на чужой половине поля. На 9-й минуте "сине-желтые" взорвались опаснейшей атакой. Сперва Малиновский попал в крестовину, а на добивании в рамку не попал Ярмоленко.

Украина отказалась от высокого прессинга, лишь в центре поля начиная играть "по сопернику".

На 14-й минуте дебютант команды Александр Тымчик рванул по правому флангу, мощно "выстрелил", голкипер не смог зафиксировать мяч и Андрей Ярмоленко пяткой сделал счет 1:0.

Игра шла плотно и компактно. В рамках такого плотного футбола скорость перехода от защитной фазы к атакующей, имело наибольшее значение и обе команды пытались не проиграть в этом качестве.

На 23-й минуте великолепная атака "веером" от сборной Украины 4 в 4 должна была завершаться голом, но Коноплянка очень неточно выполнил свой удар.

Швейцарцы активизировались и прижали наших игроков к воротам. Особенно на фланге активничал Мбабу.

Андрей Пятов

Швейцарцы не давали никакой свободы нашим игрокам, раз за разом накатывая атаки на ворота Пятова. Гости предпочитают атаковать флангами, но пока все их попытки заканчиваются либо угловыми, либо выносами защитников. На 40-й минуте украинцы провалились в опорной зоне и дали Саперовичу выйти на ударную дистанцию – 1:1

Начало второго тайма стало зеркальным отображением первого. Футболисты из Швейцарии высоко атаковали, владея инициативой. После перехватов, украинцев часто сразу накрывали в центре поля. У нас должны были двигаться игроки атаки, однако забег делал лишь один Жуниор Мораес, без поддержки флангов.

Тарас Степаненко

Коноплянка был явно не готов выступать на таком уровне и его на 54-й минуте заменил Роман Яремчук.

Спустя несколько мгновений сборная Швейцарии должна была выходить вперед, однако удар Рубена Варгаса головой пришелся в штангу.

Замена Цубера на Штеффена позволила швейцарцам сохранить темп и почти все свои атаки команда Владимира Петковича проводили через левый фланг.

В середине тайма Украине удалось отодвинуть игру от своих ворот. Команда Шевченко начала чаще бить по воротам и больше контролировать мяч.

На 68-й минуте роскошный удар в исполнении Александра Зинченко вывел наших соотечественников вперед – 2:1

Александр Зинченко

Гости большими силами пошли вперед, в результате чего в середине поля появились разрывы, куда направляли свои контратаки украинцы. Был заметно, что сил у обеих команд осталось немного.

Швейцария устроила последний штурм, однако к результатам это не привело.

Украина – Швейцария 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 14 Ярмоленко, 1:1 – 41 Сеферович, 2:1 – 68 Зинченко.

Украина – Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Коноплянка (Яремчук, 54), Степаненко, Ярмоленко, Мораес.

Швейцария – Зоммер, Мбабу, Родригес, Эльведи, Аканджи, Джака, Цубер (Штеффен, 46), Соу (Эбишер, 82), Варгас (Айети, 73), Сеферович, Эмболо.

Предупреждения: Эльведи (59), Штеффен (83), Тымчик (86).

Отметим, что конкуренты Украины по группе Испания и Германия сыграли в пользу нашей команды.

Турнирная таблица Лиги наций

Свой следующий матч в Лиги наций подопечные Андрея Шевченко проведут 6 сентября на выезде против грозной Испании.

Отметим, что свой крайний официальный поединок "желто-синие" провели в ноябре минувшего года в отборе к Евро-2020, когда сыграли вничью с сербами на выезде 2:2.

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По материалам: www.obozrevatel.com