Украина победно стартовала в элите Лиги наций: спортивные итоги 3 сентября

2 часа ago
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Украина победно стартовала в элите Лиги наций: спортивные итоги 3 сентября

Сборная Украины по футболу обыграла Швейцарию на старте Лиги наций, а Мирча Луческу отреагировал на гнев фанатов "Динамо".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 сентября.

Кроме того, Андрей Пятов интересно высказался об Александре Шовковском. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Луческу ответил на гнев ультрас "Динамо"

Месси остается в "Барселоне" – СМИ

Успех Украины и спасение Испании: результаты 1-го тура Лиги наций

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По материалам: www.obozrevatel.com

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