Украина победно стартовала в элите Лиги наций: спортивные итоги 3 сентября
Сборная Украины по футболу обыграла Швейцарию на старте Лиги наций, а Мирча Луческу отреагировал на гнев фанатов "Динамо".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 3 сентября.
Кроме того, Андрей Пятов интересно высказался об Александре Шовковском. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Украина с победы стартовала в Лиге наций
Пятов про Шовковского: слава Богу, ты закончил
Шевченко прокомментировал игру сборной Украины со Швейцарией
Футболист "Динамо" назвал обидной реакцию фанатов на приход Луческу
Луческу ответил на гнев ультрас "Динамо"
Месси остается в "Барселоне" – СМИ
Успех Украины и спасение Испании: результаты 1-го тура Лиги наций
О спорте и не только – в нашем Instagram!
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ