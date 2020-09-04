Шевченко прокомментировал игру сборной Украины со Швейцарией

Андрей Шевченко оценил игру команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швейцарией в стартовом матче Лиги наций.

В первую очередь Андрей Николаевич поздравил дебютантов команды, которые сыграли отличный матч.

"Для нас был очень тяжелый первый тайм. Ребята терпели. Все-таки Швейцария это очень сильная команда, она доказывает это в течение пяти лет и в сегодняшнем матче. Очень физически сильные ребята, хорошо поставлена тактика, работают по очень хорошей структуре. Поэтому матч получился очень интересный. И наши дебютанты сыграли великолепно", – цитирует наставника "Динамо" от Шурика".

Шевченко признался, что игра на контратаках была частью его плана

"Да, в игре были кусочки, когда мы садились, а Швейцария делала очень высокий прессинг. У них было над нами где-то физическое преимущество. Они рослые, быстрые. Мы пытались разыгрывать, но только в конце второго тайма сыграли рационально. В принципе, рисунок игры смотрелся хорошо", – подытожил главный тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, конкуренты Украины по группе 4 Лиги А Испания и Германия расписали ничью. При этом спасительный гол был забит на 90-й минуте.

Кроме того были опубликованы результаты 1-го тура Лиги наций.

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По материалам: www.obozrevatel.com