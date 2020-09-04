Шевченко о сборной Украины: никогда раньше не играла в такой футбол

Андрей Шевченко высказался о результатах работы в сборной.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко доволен тем, как поменялась сборная за то время, что он стал у ее руля.

Андрей Николаевич отметил, что в 2016-м работа над сборной началась в специфических условиях, когда стояли сразу две задачи – перестроить команду и в это же время показать результат в отборочном цикле.

"Мы кардинально поменяли рисунок игры команды. Теперь это доминирование, контроль мяча, комбинационный футбол. Никогда раньше сборная в такой футбол не играла, и, конечно, для адаптации было нужно время. Я доволен отношением ко всем процессам, которое было у ребят, но надеюсь и на дальнейшую сконцентрированную работу с их стороны. Игра не стоит на месте, впереди еще будут изменения", – цитирует Шевченко tribuna.com со ссылкой на интервью УАФ, опубликованное в программке к матчу Украина – Швейцария.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура Лиги наций Украина – Швейцария завершилась со счетом 2:1. Решающий гол в середине второго тайма забил Александр Зинченко.

На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко оценил игру команды.

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По материалам: www.obozrevatel.com