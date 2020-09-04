Месси заявил, что остается в “Барселоне” и назвал единственную причину

Лионель Месси решил остаться в “Барселоне”.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что остается в команде.

По словам звездного футболиста, он не может заплатить неустойку за досрочный разрыв контракта.

"И это причина, по которой я собираюсь продолжить работу в клубе. Теперь я собираюсь продолжить играть в "Барселоне", потому что президент сказал мне, что единственный способ уйти – это заплатить клаусулу в размере 700 миллионов евро (823 миллиона долларов), а это невозможно", – цитирует Месси портал Goal.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября состоялась встреча отца и агента Месси с президентом "Барселоны". Жорди Бартомеу не отошел от занимаемой позиции и потребовал выплаты 700 млн евро от клуба, который хочет подписать контракт с Лео.

На встрече, которая продлилась 1,5 часа, помимо отца Месси и Бартомеу присутствовали Родриго Месси (брат Лионеля), Хавьер Бордас и юрист Хорхе Пекур.

Напомним, что спустя 20 лет после перехода в "Барселону", Месси сообщил каталонскому клубу о своем желании покинуть клуб, чтобы играть за другую команду в этом сезоне.

Позже было опубликовано письмо Лео, в котором он просит "Барселону" об уходе.

"Барселона" отреагировала на просьбу Месси расторгнуть контракт, отметив, что будет требовать с аргентинского нападающего 700 миллионов евро за досрочное расторжение договора.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com