Луческу рассказал, что придумал на матч “Динамо” с АЗ

Мирча Луческу дебютирует с “Динамо” в ЛЧ 15 сентября. ФК “Динамо” Киев

Киевское "Динамо" серьезно готовится к противостоянию с нидерландским АЗ в квалификации Лиги чемпионов.

Тренерский штаб Мирчи Луческу разрабатывает к игре особую стратегию. Об этом в интервью PRO X заявил сам румынский специалист, сообщает fanatik.ro.

"Киевское "Динамо" придумало очень хорошую тактическую организацию игры на этот матч. Попытаемся сделать так же, как "Интер" в полуфинале Лиги Европы с "Шахтером": очень хорошая защита и непредсказуемые действия в контратаках, в результате чего были забиты мячи", – рассказал Луческу.

Напомним, матч "Динамо" – АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов должен состояться в Киеве 15 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу заявил, что его не волнует реакция ультрас "Динамо" на его приход в столичную команду.

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По материалам: www.obozrevatel.com