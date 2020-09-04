Луческу рассказал, что придумал на матч “Динамо” с АЗ

1 час ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Луческу рассказал, что придумал на матч "Динамо" с АЗ

Мирча Луческу дебютирует с “Динамо” в ЛЧ 15 сентября. ФК “Динамо” Киев

Киевское "Динамо" серьезно готовится к противостоянию с нидерландским АЗ в квалификации Лиги чемпионов.

Тренерский штаб Мирчи Луческу разрабатывает к игре особую стратегию. Об этом в интервью PRO X заявил сам румынский специалист, сообщает fanatik.ro.

"Киевское "Динамо" придумало очень хорошую тактическую организацию игры на этот матч. Попытаемся сделать так же, как "Интер" в полуфинале Лиги Европы с "Шахтером": очень хорошая защита и непредсказуемые действия в контратаках, в результате чего были забиты мячи", – рассказал Луческу.

Напомним, матч "Динамо" – АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов должен состояться в Киеве 15 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу заявил, что его не волнует реакция ультрас "Динамо" на его приход в столичную команду.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Динамо” – АЗ: назван фаворит матча Лиги чемпионов

20 минут ago

Луческу рассказал, что придумал на матч “Динамо” с АЗ

1 час ago

Украина – Швейцария: Федецкий назвал болельщиков балованными

3 часа ago

Главный тренер сборной Швейцарии пожаловался на УЕФА после проигрыша Украине

4 часа ago

Украина победно стартовала в элите Лиги наций: спортивные итоги 3 сентября

6 часов ago