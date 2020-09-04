Главный тренер сборной Швейцарии пожаловался на УЕФА после проигрыша Украине
Владимир Петкович отреагировал на поражение во Львове. “Динамо” Киев от Шурика
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович остался недовольным тем, что УЕФА не использует в Лиге наций систему видеопомощи арбитрам (VAR).
Об этом он заявил на пресс-конференции после матча с Украиной, который его команда проиграла во Львове 2:1. Наставник "красно-белых" предположил, что первый гол украинцев был забит из положения вне игры.
"Прежде всего, хотел бы поздравить сборную Украины с победой. Эта команда показала, почему у нее в последнее время такие отличные результаты. Но я очень доволен своей командой. Особенно тем, как футболисты играли в первом тайме. Да, мы пропустили гол… Но я еще не видел видео этого эпизода. На фото показалось, что у игрока украинцев был офсайд. Не понимаю, почему во всех ведущих лигах и турнирах есть VAR, а в Лиге наций его нет?" – цитирует Петкович zbirna.com.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко похвалил свою команду за игру со швейцарцами.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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