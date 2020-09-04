Где смотреть онлайн Испания – Украина: по какому каналу, расписание трансляций

Украина с победы стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. УАФ

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 6 сентября, проведет матч второго тура группы 4 Дивизиона А Лиги наций. Соперниками нашей команды станет экс-чемпионы мира испанцы.

Игра для "желто-синих" будет носить выездной характер. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано", который является домашним для молодежной команды "Реала". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Украина. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Увидеть игру украинцев с одной из лучших команд мира можно будет на общенациональном канале "Украина". Кроме того, трансляцию из Мадрида организовывает специализированный "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов.

Также к игре сборной Украины проявили интерес в России, где ее будет транслировать "Матч ТВ", и Беларуси, показ на территории которой проведет "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина обыграла Швейцарию в стартовой игре Лиги наций, а команда Испании ушла от поражения в поединке против Германии.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com