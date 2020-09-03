Украина – Швейцария: онлайн видео голов Лиги наций

1 час ago
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Украина – Швейцария.

Сборная Украины по футболу в эти минуты играет против национальной команды Швейцарии в первом туре нового сезона Лиги наций

Матч в Лиге А группы 4 проходит на "Арене Львов". Уже на 14-й минуте Ярмоленко ювелирным ударом пяткой открыл счет.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на онлайн видео голов.

Украина – Швейцария 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 14 Ярмоленко.

Украина – Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Коноплянка, Степаненко, Ярмоленко, Мораес.

Швейцария – Зоммер, Мбабу, Родригес, Эльведи, Аканджи, Джака, Цубер, Соу, Варгас, Сеферович, Эмболо.

Отметим, что свой крайний официальный поединок "желто-синие" провели в ноябре минувшего года в отборе к Евро-2020, когда сыграли вничью с сербами на выезде 2:2.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com

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