В деле с уходом Месси из “Барселоны” возник новый поворот

4 часа ago
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В деле с уходом Месси из "Барселоны" возник новый поворот

Лионель Месси выразил желание покинуть “Барселоны”.

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси всерьез раздумывает над тем, чтобы остаться в клубе и отработать нынешний контракт, который рассчитан до лета 2021 года.

Такими данными располагает журналист издания TyC Мартин Аревало. По его словам, со своим будущем аргентинец должен определиться 3 сентября.

"В деле Месси есть новый сценарий: появились конкретные шансы на, что лучший в мире футболист останется до июня 2021 года и выполнит свой контракт. На данный момент он в раздумиях. Руководство просило его остаться. Лео скоро решит. И будет вести переговоры. Посмотрим, чем это закончится", – написал Аревало на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали о новом контракте Месси с владельцами "Манчестер Сити".

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По материалам: www.obozrevatel.com

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