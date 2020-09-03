Шевченко выпустил двух дебютантов в стартовом составе сборной Украины на матч Лиги наций
Андрей Шевченко сделал ставку на молодежь.
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на матч Лиги наций против команды Швейцарии выпустил двух новичков.
Впервые в своей карьере за "сине-желтых" сыграют защитник "Динамо" Александр Тымчик и защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко. Оба 23-летних игрока в прошлом сезоне выступали за "Зарю".
Полные составы команд выглядят следующим образом:
Украина: Пятов – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Ярмоленко – Мораес.
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга.
Швейцария: Зоммер – Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу – Варгас, Джака, Соу, Эмболо – Сеферович.
Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.
Стартовый состав сборной Украины на матч против Швейцарии УАФ
Напомним, что матч Украина – Швейцария начнется в 21:45. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут эту игру.
О спорте и не только – в нашем Instagram!
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ