Месси остается в “Барселоне” – СМИ

Лионель Месси собирался уйти из “Барселоны”.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение остаться в команде еще на один сезон.

При этом он не намерен больше продлевать контракт с клубом, и покинет его летом будущего года. Об этом сообщает Barca Centre на своей странице в социальной сети Twitter.

"Лионель Месси, поддерживаемый своим отцом и его адвокатами, решил изменить свое желание покинуть "Барселону" нынешним летом. Новый план аргентинца будет заключаться в том, чтобы сделать ставку на то, что он останется в команде, но только еще на один сезон, до июня 2021 года", – утверждает источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" выдвинула жесткие условия Лионелю Месси, если он решит покинуть клуб бесплатно. При этом СМИ узнали о контракте аргентинца с "Манчестер Сити".

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

По материалам: www.obozrevatel.com