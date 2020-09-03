Луческу ответил на гнев ультрас “Динамо”
Мирчу Луческу не волнует поведение фанатов. ФК “Динамо” Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не обращает внимания на реакцию ультрас клуба, которые выступили резко против его прихода в команду.
Соответствующее заявление сделал сам румынский специалист в эфире Pro X, сообщает sport.ro. По словам наставника "бело-синих", его главной задачей остается улучшение игры и результатов команды.
"Это не мое дело. Это группа ультрас, которой кто-то управляет. В конце концов, это не имеет значения. Меня это не интересует. Меня заботят отношения с футболистами и игра, в которую они играют. Как профессионал, я оставляю эмоции в стороне, чтобы иметь возможность отдать клубу все, что я накопил за все эти годы в качестве опыта", – сказал Луческу.
Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили назвал обидной реакцию фантов на приход в команду Мирчи Луческу.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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