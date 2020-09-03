Испания – Украина: назван фаворит матча Лиги наций

2 часа ago
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Испания – Украина: назван фаворит матча Лиги наций

Украину назвали аутсайдером игры в Мадриде. УАФ

Сборная Украины считается явным аутсайдером матча второго тура группы 4 Дивизиона А Лиги наций с командой Испании.

Соперники сразятся в Мадриде в воскресенье, 6 сентября, на стадионе "Альфредо Ди Стефано", который является домашней ареной молодежной команды "Реала". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Испания – Украина: назван фаворит матча Лиги наций

Аналитики практически уверены в победе хозяев поля. Ставки на успех испанцев принимают с коэффициентом 1,47. Ничья оценивается котировкой 4,33. А показатели на успех команды Андрея Шевченко достигают уровня 6.00.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты матчей нынешнего розыгрыша Лиги наций могут определяться при помощи жребия из-за проведения турнира в условиях пандемии коронавируса.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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