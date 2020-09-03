Футболист “Динамо” назвал обидной реакцию фанатов на приход Луческу

Георгий Цитаишвили рад работе с Луческу. ФК “Динамо” Киев

Негативная реакция фанатов киевского "Динамо" на приход в команду Мирчи Луческу обидна для футболистов.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу" рассказал игрок "бело-синих" Георгий Цитаишвили. По его словам, футболисты считают полезным для себя и клуба такое решение руководство.

"Обидно. Потому что мы ради них играем. Хотим, чтобы забивались трибуны и они нас поддерживали. Бывает, когда ты проигрываешь или что-то не получается, благодаря их поддержке ты начинаешь лучше играть. Обидно, но у каждого есть право думать по-своему. Но мы как футболисты понимаем, что эта сделка выгодна для нас и "Динамо". Всегда были "динамовские сердца", а сейчас очень опытный человек, который много даст "Динамо", – сказал Цитаишвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ультрас киевского "Динамо" прорвались на стадион во время первого официального матча команды под руководством Мирчи Луческу и выкрикивали негативные кричалки в адрес тренера.

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По материалам: www.obozrevatel.com