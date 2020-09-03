Цыганык сказал, почему на самом деле закрыли “Профутбол”

6 минут ago
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Цыганык сказал, почему на самом деле закрыли "Профутбол"

Игорь Цыганык и Александра Лобода.

Ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык заявил, что официальная причина закрытия программы – экономическая ситуация в стране.

По словам журналиста, руководство им заявило, что все проекты на телеканале должны быть экономически оправданы и иметь положительное сальдо.

"На данном этапе "Профутбол" не был на таком уровне, чтобы приносить какие-то доходы. Поэтому программу закрыли, а весь штат департамента спортивных проектов уволили. Из-за пандемии рынок рекламы упал – на очень много процентов по сравнению с прошлым годом. То есть сейчас заработать на ней трудно, а это было единственное пополнение для бюджета. Поэтому ситуация сложная", – цитирует телеведущего tribuna.com.

Цыганык уточнил, что пока не рассматривал никаких предложений.

"Готовился к новому сезону "Профутбола". Посмотрим, что будет дальше, – подытожил Игорь.

Первый выпуск шоу вышел 30 августа 2010. Тогда программу показывали каждый понедельник в 21:00. Вели "Профутбол" Константин Андриюк и Лидия Таран. 2 сентября 2020 года группа "1+1 media" сообщила, что программа больше не будет выходить в эфир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее со-ведущая "Профутбола" Александра Лобода вспомнила свой прошлогодний отдых у моря, выложив в Instagram свой снимок в купальнике.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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