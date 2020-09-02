Уход Месси из “Барселоны” назвали величайшим предательством в истории футбола

Лионель Месси намерен покинуть “Барселону”.

Известный испанский журналист Эду Агирре жестко раскритиковал звезду каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, который выразил желание покинуть клуб.

По мнению представителя СМИ, аргентинский футболист не имеет права уходить из команды, когда у нее появились проблемы с достижением результата.

"Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Месси бросает "Барселону", бежит с тонущего корабля. Он не должен уходить сейчас. Болельщики "Барселоны" этого не заслуживают", – приводит слова Агирре Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси намерен продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити", который тренирует экс-наставник "Барселоны" Хосеп Гвардиола. При этом СМИ выяснили, что каталонский клуб поставил жесткое условие футболисту для разрыва контракта.

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По материалам: www.obozrevatel.com