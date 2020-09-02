Отец Месси встретился с руководством “Барселоны”: СМИ опубликовали результаты
Рекламный постер в Барселоне с изображением Месси.
В Барселоне состоялась встреча между Хорхе Месси, отцом и агентом Лионеля Месси, и президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу.
Как пишет Diario Sport, стороны не достигли какого-либо соглашения по вопросу о возможном уходе аргентинского нападающего из "Барсы". Бартомеу пытался убедить отца Месси в том, что игрок должен остаться в клубе. Хорхе пытался договориться об уходе сына из "Барсы".
Mundo Deportivo уточняет, что Бартомеу не отошел от занимаемой позиции и требует выплаты 700 млн евро от клуба, который хочет подписать контракт с Месси.
На встрече, которая продлилась 1,5 часа, помимо отца Месси и Бартомеу присутствовали Родриго Месси (брат Лионеля), Хавьер Бордас и юрист Хорхе Пекур.
Стороны продолжат консультации, чтобы найти решение, которое устроит и тех, и других.
Как сообщал OBOZREVATEL, спустя 20 лет после перехода в "Барселону", Месси сообщил каталонскому клубу о своем желании покинуть клуб, чтобы играть за другую команду в этом сезоне.
Позже было опубликовано письмо Лео, в котором он просит "Барселону" об уходе.
"Барселона" отреагировала на просьбу Месси расторгнуть контракт, отметив, что будет требовать с аргентинского нападающего 700 миллионов евро за досрочное расторжение договора.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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