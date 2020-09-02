Неймар заразился COVID-19

2 часа ago
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Неймар заразился COVID-19

Неймар подхватил COVID-19.

Бразильский нападающий Неймар оказался в числе трех футболистов "Пари Сен-Жермен", чьи результаты теста на коронавирус оказались положительными, сообщает AS.

Парижане подтвердили, что в команде выявлено три случая COVID-19, однако не афишировали имена игроков. По данным испанского издания, речь идет о Неймаре, аргентинцах Анхеле Ди Марии и Леандро Паредесе.

Футболисты находятся на карантине. Вероятнее всего, Неймар подхватил вирус после финала Лиги чемпионов. ПСЖ обратился к руководству французской лиги с просьбой перенести матч чемпионата с 29 августа на 10 сентября. Это было продиктовано желанием клуба предоставить своим игрокам отдых после трех еврокубковых матчей, которые они провели за 10 дней.

При этом Неймар, Ди Мария и Паредес воспользовались возможностью и отправились отдыхать на Ибицу, где, по версии AS, и могли заразиться коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПСЖ уступил в финале Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии".

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По материалам: www.obozrevatel.com

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