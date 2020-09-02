Лидер “Динамо” покинул сборную Украины

44 минуты ago
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Лидер "Динамо" покинул сборную Украины

Николай Шапаренко не сыграет против Швейцарии.

Один из лидеров киевского "Динамо" Николай Шапаренко не сыграет в первом туре Лиги наций за сборную Украины.

Полузащитник получил повреждение и покинул расположение национальной команды

"Со всеми все в порядке, единственное, что нас покинул Шапаренко. У него небольшая травма, я думаю, мышечная. Мы посоветовались с доктором национальной команды, и доктором "Динамо", поэтому мы его 2 сентября отпустили, он вернулся назад в Киев. А так – все в сборе", – сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне другой игрок "Динамо" покинул расположение национальной сборной Украины, чтобы присоединиться к сборной U-21.

Напомним, что сборная Украины по футболу в четверг, 3 сентября, сыграет против сборной Швейцарии свой первый матч в Лиге наций УЕФА.

Начало встречи в 21:45. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут эту игру.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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