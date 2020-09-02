Футболист “Динамо” перешел в “Шахтер” из Солигорска

2 часа ago
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Футболист "Динамо" перешел в "Шахтер" из Солигорска

Никита Корзун (слева). ФК Динамо Минск

25-летний белорусский полузащитник Никита Корзун, правами на которого владело "Динамо", перешел в солигорский "Шахтера" на постоянной основе, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Никита Корзун подписал контракт с киевским "Динамо" в феврале 2016 года. В течение 2,5 лет в Киеве провел в составе первой команды "бело-синих" 30 матчей во всех турнирах. Стал чемпионом Украины сезона 2015/16 и обладателем Суперкубка Украины-2016.

С 2018 года выступал в аренде в родном минском "Динамо", клубах "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) и "Вилафранкенше" (Португалия).

Как сообщал OBOZREVATEL, два игрока киевского "Динамо" продолжат карьеру в футбольном клубе "Колос" из села Ковалевка, Васильковского района, Киевской области.

Оба футболиста будут выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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