В Донецке попали на перемирие, а на следующий день снова начали бомбить, – Пятов

Андрей Пятов с семьей покинул Донецк в 2014-м году. ФК “Шахтер”

Семья вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятов во время начала военной агрессии России на Донбассе буквально за считанные дни перебралась из Донецка в Запорожье, а затем в Киев.

Об этом рассказал сам футболист в эфире программы ЖВЛ на телеканале 1+1. При этом игрок признался, что с родными намеревался жить в Донецке.

"В мае 2014-го года мы уехали в Турцию на отдых. Мы улетали из Донецка, а вернулись уже в Запорожье, потому что бомбили Донецкий аэропорт. Родители детей забрали в Полтаву, а мы на машине поехали в Донецк. Попали на перемирие. А на следующий день снова начали бомбить. Стал ли Киев домом? Если нашим детям хорошо… Мы для них уют делаем. Мы планировали оставаться в Донецке. Мы там уже заканчивали строить дом, и там осталась частичка нас", – рассказал Пятов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Шахтера" Ринат Ахметов обратился к жителям Донецка в День города, вспомнив о "Донбасс Арене".

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По материалам: www.obozrevatel.com