Футболисты “Динамо” продолжат карьеру в сельском клубе

Евгений Исаенко продолжит карьеру в “Колосе”. ФК Динамо

Два игрока киевского "Динамо" Владислав Кучерук и Евгений Исаенко продолжат карьеру в футбольном клубе "Колос" из села Ковалевка, Васильковского района, Киевской области.

Оба футболиста будут выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21, уточняет пресс-служба "бело-синих".

21-летний вратарь Владислав Кучерук в прошлом сезоне провел 14 матчей за молодежный состав "Динамо" и дважды был включен в заявку первой команды "бело-синих". Чемпион мира 2019 в составе сборной Украины U20.

20-летний Евгений Исаенко – капитан молодежной команды "Динамо", лучший бомбардир команды прошлого сезона (8 мячей в 16 матчах). Забил 4 гола за "Динамо" U21 в первом туре молодежного чемпионата Украины текущего сезона.

Напомним, что за команду из Ковалевки, которая будет играть в квалификации Лиги Европы, на правах аренды также выступает динамовский полузащитник Евгений Смирный.

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По материалам: www.obozrevatel.com